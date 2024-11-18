сегодня в 14:54

Электробусы запустили по новым маршрутам в центре и на севере Москвы

Новые маршруты электробусов были запущены в центре и на севере столицы. На сегодняшний день на маршрутах работает свыше 2,1 тыс. электробусов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Развитие экологичного городского транспорта — одна из наших приоритетных задач. В Москве уже более 2 100 электробусов, которые работают на 169 маршрутах», — заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что электробусы выехали на маршруты №220 и 379, которые соединяют 8 жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК. В будние дни на этих маршрутах работают 20 современных машин.

Электробусы №220 следуют по установленному маршруту от стадиона «Лужники» до Нового Арбата, делая остановки у станций метро «Смоленская» и «Спортивная», вблизи станции «Лужники» МЦК.

Экологичный городской транспорт маршрута №379 курсирует от стадиона «Лужники» до Савеловского вокзала через станции метро «Улица 1905 года», «Смоленская» и «Парк культуры».

Ранее в Новой Москве запустили первый автобусный маршрут нового формата. Современные автобусы малого класса могут проехать по узким улицам деревень, СНТ и коттеджных поселков.