Электричку впервые запустили между Абахазией и Имеретинским курортом Сочи

В Абхазии в четверг запустили первый регулярный железнодорожный маршрут между Сухумом и Имеретинским курортом Сочи. электричка «Диоскурия», которая будет перевозить пассажиров, названа в честь древнего наименования места, где был расположен Сухум, сообщает «ФедералПресс» .

«Любой, кто будет на посадке видеть это название, наверняка с интересом будет смотреть, какая история связана с этой землей, с этим городом», — сказал заместитель главы РЖД Иван Колесников.

Стоимость проезда по всему маршруту составит 360 рублей. Пассажиры смогут насладиться поездкой в комфортных условиях: в вагонах предусмотрена возможность зарядки гаджетов, а также работает система климат-контроля.

Кроме того, для велосипедистов предусмотрена парковка, а маломобильные пассажиры смогут попасть внутрь «Диоскурии» на инвалидных колясках.

Ранее стало известно, что перед стартом летнего сезона спрос на туры в Сочи рухнул на 60%, а на туры в Дубай, наоборот, увеличился на 60%.