Дубайская область: россияне выбирают отдых в ОАЭ вместо Краснодарского края

Спрос на туры в Дубай среди россиян подскочил на 60% перед летним сезоном

Перед стартом летнего сезона спрос на туры в Сочи рухнул на 60%, а на туры в Дубай, наоборот, увеличился на 60%, сообщает SHOT .

Сейчас дубайские пляжи больше стали похожи на Краснодарский край. Там можно увидеть полотенца вместо шезлонгов, мужчины обсуждают запчасти для китайских авто, бегают кричащие дети.

Как отметили турагенты, «Дубайская область» появилась из-за закрытых пляжей в Анапе, а также из-за увеличения стоимости отдыха на других курортах РФ.

В Российском союзе туриндустрии уточнили, что на сегодняшний день Дубай — одно из главных направлений для отдыхающих россиян. Спрос на него на майские праздники по сравнению с 2024 годом повысился на 60%.

Туристы вместо отдыха на двоих на российских пляжах примерно за 130 тыс. рублей выбирают доплатить еще около 50 тыс. рублей и улететь в Эмираты. Там стоимость отдыха с прошлого года не изменилась, а даже чуть-чуть уменьшилась (на 6%). При этом туры в Сочи стали дороже на 12%.