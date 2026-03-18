Электричка Тверь-Москва задерживается до 60 минут на Ленинградском направлении

Существенные задержки движения пригородных поездов фиксируются на линии Тверь-Москва Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в среду вечером. Об этом РИАМО сообщил очевидец.

По его словам, электричка на Москву, выехавшая в 18:59 из Завидово, следует с отклонением от графика. При этом максимальное время опоздания достигает почти 60 минут. Все это время пассажиры находятся в вагонах.

При этом стоит еще один поезд, направляющийся в Москву.

В связи с чем произошел сбой, пока неизвестно.

