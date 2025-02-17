Эксперты рассказали, как часто менять батарейку в автоключе

Эксперты «АвитоАвто» заявили, что владельцам автомобилей стоит быть особенно внимательными к автоключам и вовремя менять батарейки.

«Автоключи работают от миниатюрной батарейки, которая, как и любой источник питания, со временем разряжается. Особенно заметно это может проявиться в холодное время года», — рассказали специалисты в эфире радио Sputnik.

По их словам, задуматься о смене батарейки стоит, если отмечается уменьшение радиуса действия электронного ключа или кнопки приходится нажимать по несколько раз для срабатывания, отказывает иммобилайзер, появляются предупреждения на приборной панели.

Эксперты посоветовали поставить напоминание о необходимости замены батарейки в календарь на телефоне. Запасную батарейку полезно держать в бумажнике или в сумке, механический способ открывания дверей стоит изучить заранее.