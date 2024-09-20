Эксперты оценили значимость строительства МСД для столицы

Московский скоростной диаметр (МСД) является одним из самых значительных вкладов в развитие дорожной инфраструктуры столицы. Благодаря ему разгрузились традиционные магистрали мегаполиса и были обеспечены условия движения автомобилей по хордово-диаметральной траектории, сообщил независимый экономист Андрей Бархота.

Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных магистралей города, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По МСД каждый день проезжают порядка 400 тыс. автомобилистов.

«Диаметр связал крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, а также трассу М-12 „Восток“, Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов. Улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы — для порядка 5 млн человек», — написал градоначальник.

Во время строительства МСД было возведено 140 мостов, эстакад, путепроводов, тоннелей и 34 пешеходных перехода; уложено 3 млн кв. м асфальта; использована 241 тыс. т металла.

«Значение работы Московского скоростного диаметра трудно переоценить. Это один из самых значительных вкладов в развитие дорожной инфраструктуры Москвы, это не только значительно разгрузило традиционные магистрали мегаполиса, но и обеспечило условия движения автомобилей по хордово-диаметральной траектории в качестве удачного дополнения к радиально-кольцевым трассам. Улучшение транспортной доступности различных районов Москвы будет способствовать снижению издержек торгово-сервисных предприятий да и самих москвичей-автомобилистов», — сказал независимый экономист Андрей Бархота.

Он подчеркнул, что функционирование трассы такого уровня ставит Москву в ряд с передовыми столицами, в том числе и в плане технологического развития.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультет городского и регионального развития, НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков уточнил, что МСД оказывает огромное положительное влияние на скорость движения в городе.

«Разгрузились не только все кольца (МКАД, ТТК и Садовое кольцо), но и многие радиальные магистрали. Обе новые хорды, Северо-восточная и Юго-восточная, напрямую связали отдаленные от центра „спальные“ районы Москвы. Вместе с развитием скоростного рельсового транспорта (метро, МЦК и МЦД) это дает серьезный стимул к комплексному развитию этих районов с созданием новых рабочих мест и рекреационных зон», — прокомментировал он.

На сегодняшний день работы по созданию диаметра продолжаются. В начале сентября запустили движение на первом отрезке 10-го участка южного направления МСД.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о дорожном строительстве в юго-восточной части Краснопахорского района.

«Обновление улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов является одним из основных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий. В ходе реализации проекта в поселке Щапово и прилегающих деревнях планируется построить и реконструировать около трех километров автомобильных дорог. В итоге предполагается существенно повысить качество дорожного покрытия. Завершить работы рассчитываем в 2028 году», — заключил заммэра.