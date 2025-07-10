Эксперт рассказал, как правильно анализировать онлайн-отчет о состоянии автомобиля

Руководитель продукта «Автотека» Дмитрий Крылов рассказал, какие разделы онлайн-отчета о транспортном средстве наиболее важны при покупке автомобиля и как правильно интерпретировать полученные данные, сообщает Sputnik .

Онлайн-отчеты стали стандартным инструментом для проверки истории автомобиля перед покупкой. Дмитрий Крылов, руководитель продукта «Автотека», пояснил, что отчет обычно состоит из нескольких ключевых разделов, каждый из которых помогает оценить техническое состояние и прошлое машины.

Первым делом эксперт посоветовал обратить внимание на блок рекомендаций искусственного интеллекта. Эта функция, недавно появившаяся в сервисе, выделяет наиболее важные сведения. По словам Крылова, если нет времени разбираться в деталях, стоит начать именно с этого раздела.

Далее Крылов рекомендовал тщательно изучить три основных параметра: пробег, сведения о ДТП и юридические ограничения. Эти данные позволяют быстро понять, соответствует ли автомобиль ожиданиям. Если пробег вызывает сомнения, его стоит обсудить с продавцом. Серьезные аварии или невозможность регистрации из-за юридических проблем — повод отказаться от покупки.

Эксперт отметил, что наличие аварий в истории автомобиля с пробегом — обычное явление, особенно для возрастных машин. Важно оценить, насколько серьезными были повреждения, сколько ДТП зафиксировано, какие элементы пострадали, а также наличие страховых выплат и сведений о ремонте. Особое внимание Крылов рекомендовал уделить информации об участии автомобиля в аварийных аукционах, особенно зарубежных. Такие машины могли получить серьезные повреждения или пострадать от стихийных бедствий. В подобных случаях эксперт сказал тщательно обдумать покупку, так как даже восстановленный автомобиль может скрывать значительные дефекты.