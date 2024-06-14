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Эксперт Попов рассказал, как распознать утопленный автомобиль на авторынке

Чтобы убедиться в том, что продаваемый подержанный автомобиль не был утоплен и поврежден водой внутри, нужно сорвать пенки дверей машины (ремонтные детали, предназначенные для частичной замены кузовной части) и посмотреть, что находится внутри, рассказал РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

«А лучше воспользоваться эндоскопом. Это пучок оптоволокна с осветителем на пружинном механизме, который позволяет заглянуть во все мелкие щели и полости автомобиля, недоступные невооруженному глазу. Изображение выводится на экран, и вы увидите, нет ли внутри машины водорослей, воды или следов коррозии», – порекомендовал специалист.

Попов добавил, что данное устройство стоит не дорого – около шести-семи тысяч рублей.

Ранее в Москве после разгула стихии многие автомобили оказались затоплены полностью или частично.

Директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина рассказала, сколько стоит восстановить автомобиль после затопления.