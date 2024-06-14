Эксперт рассказала, сколько стоит восстановить автомобиль после затопления

После дождя в Москве многие автомобили оказались затоплены полностью или частично. Во сколько обойдется восстановление машины автолюбителем, РИАМО рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина.

Чтобы оценить ущерб, необходимо, во-первых, смоделировать несколько ситуаций возникновения ущерба от ливневого дождя, и, во-вторых выделить несколько укрупненных групп автомобилей по стоимости ремонта, отметила эксперт и назвала несколько типичных ситуаций.

Первая ситуация – забыл закрыть окно и салон немного промок. Сушка салона обойдется от 2 000 рублей до 50 000 рублей, но без замены деталей, причем стоимость работ не зависит от цены и марки автомобиля, а зависит от объема работ.

Вторая ситуация – весь автомобиль оказался залит во время парковки, то есть автомобиль не был заведен. В этом случае просушить автомобиль практически невозможно и встает вопрос о замене салона, также, скорее всего возникнет необходимость замены электронных блоков.

«Стоимость данных работ будет зависеть от марки и стоимости автомобиля. Например, стоимость работ для отечественной Лады Веста обойдется в районе 300 000 рублей, работа с автомобилями дешевых китайских брендов уже будет стоить примерно 500 000 рублей, а замена салона и электроники в китайских премиум брендам скорее всего будет стоить не меньше одного миллиона рублей», — констатирует Сорокина.

По ее словам, стоимость ремонта автомобилей японских и европейских брендов в условиях санкций сегодня оценить сложно, если у автосервиса есть автомобили – доноры, с которых снимают детали для ремонта, то стоимость ремонта может оказаться сопоставимой с ремонтом китайских премиум брендов, а если детали поставляются в виде параллельного импорта, то автолюбителю будет проще продать автомобиль, в том числе автосалону, на детали.

Третья ситуация — вода попала в двигатель во время движения автомобиля и произошел гидроудар. В этом случае уже необходима замена двигателя. Сегодня замена двигателя на российской Ладе Веста обойдется в 300 000 – 500 000 рублей. Замена двигателей на китайских автомобилях обойдется в 500 000 – 900 000 рублей в зависимости от модели.

«Резюмируя, можно констатировать, что сильный дождь может стоить для автолюбителей серьезных вложений. В этом случае лучше подстраховаться и застраховать своего железного коня. Так стоимость страховки каско сегодня в среднем составляет от 40 до 100 тысяч рублей в год», — отмечает Сорокина.