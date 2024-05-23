Эксперт пояснил, как не попасться на уловки при покупке автомобиля по объявлению

Директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов рассказал, как избежать неприятных сюрпризов при приобретении автомобиля через сервисы объявлений. По его словам, начинать оценку следует с самого объявления.

Эксперт обратил внимание на подробность описания автомобиля. Он отметил, что владелец хорошего авто обычно рассказывает обо всех его особенностях, поэтому скудность информации должна насторожить покупателя.

«Добросовестный продавец всегда сделает несколько четких снимков автомобиля с разных ракурсов. Подозрение вызывают размытые фото, фотографии только отдельных частей машины или ее салона. Это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения», — предупредил Иванов в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовал проверять историю транспортного средства с помощью онлайн-сервисов и сравнивать предложенную цену с рыночной стоимостью. Это поможет выявить сомнительные варианты еще до осмотра машины.