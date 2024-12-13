Эксперт поддержал увеличение штрафов в России за проезд грузовиков через город

Движение грузового транспорта негативно влияет на городскую среду — ухудшает качество дорожного покрытия, увеличивает транспортную загруженность, создает неудобства для жителей и повышает уровень загрязнения воздуха. Поэтому повышение штрафов за проезд фур — оправданный шаг со стороны властей, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее Госдума повысила штрафы за ряд нарушений ПДД, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Также изменится и размер скидки при быстрой оплате: вместо 50% станет 25%.

«Принятый ФЗ № 728324-8 — важный шаг к улучшению городской инфраструктуры и повышению комфорта жителей. Увеличение штрафов за проезд грузовиков через город в 10 раз, с 500 до 5 тыс. рублей, мотивировано необходимостью решить проблему игнорирования правил проезда большегрузов через зоны, где их движение ограничено или запрещено», — сказал Булавицкий.

Он подчеркнул, что при прежнем размере штрафа в 500 рублей нарушители часто предпочитали заплатить эту незначительную сумму, чем искать обходные пути. Это приводило к загруженности дорог и регулярному изнашиванию дорожного покрытия.

Существенное повышение штрафов станет эффективным инструментом для борьбы не только с нарушениями, но и с неудобствами, с которыми сталкивались участники дорожного движения.

«Данное решение носит прежде всего профилактический характер, а не преследует цель наказать водителей большегрузов. Кроме того, правоприменительная практика показала, что после повышения штрафов в Москве и Петербурге, количество нарушителей на улицах заметно сократилось», — отметил эксперт.

В долгосрочной перспективе такие меры позволят уменьшить расходы на ремонт дорог, повысить безопасность движения и улучшить экологическую ситуацию в городах, заключил Булавицкий.