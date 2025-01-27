Эксперт объяснил, какие штрафы ждут владельцев старых автомобилей с февраля

Владельцев старых автомобилей начнут с февраля штрафовать за нарушение экологических стандартов. Главный редактор издания Quto Максим Ракитин рассказал, как новые правила отразятся на водителях и окажут ли они положительное влияние на экологию, сообщает АБН24 .

С февраля автовладельцев начнут наказывать за несоблюдение экологических норм. Владельцы машин старше 10 лет будут обязаны уплачивать штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от уровня выбросов. Более строгими становятся и требования к техническому осмотру: владельцы должны либо устранить неисправности, либо утилизировать свои автомобили.

Эксперт отметил, что средний возраст автопарка в России уже достиг 15 лет, что делает нововведения актуальными для большинства. Большая часть старых автомобилей находится в регионах, а в крупных городах ситуация немного лучше. Однако исправление несоответствий будет непростым процессом для многих, считает Ракитин.

«Это все не бюджетно, это требует времени и определенных усилий от владельца. Мне почему-то кажется, что человек, который ездит на карбюраторной „семерке“, у которой категория „Евро-0“, вряд ли будет пытаться всеми правдами и неправдами, тем более за деньги, подогнать ее под стандарт „Евро-5“, например. Потому что у него другие заботы. Он не из-за любви ездит на „семерке“, а у него просто нет денег на другую машину», — выразил мнение специалист.

Кроме того, он отметил возможность возникновения сложностей с осуществлением государственого контроля. Как будут проводиться измерения выбросов, до сих пор неясно, подчеркнул Ракитин. Он также считает, что данная инициатива имеет довольно отдаленное отношение к экологии.

Государство планирует предложить субсидии на приобретение новых отечественных машин, чтобы поддержать автомобилистов, но детали пока остаются неопределенными.