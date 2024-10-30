Эксперт Амосов: шум вокруг серых чатов в Telegram выглядит надуманным

Обсуждения вокруг Telegram-чатов для заказа такси кажутся немного надуманными. В реальности мессенджер обрабатывает менее 1% заказов, может, 500–1000 заказов на всю страну в день, сообщил РИАМО председатель общественного движения «Форум Такси», таксист Олег Амосов.

«Для сравнения, „Яндекс“ отчитывается о миллионах заказов. Тем не менее, он пытается выжить всех, кто нарушает его монополию, потому что ему невыгодно наличие альтернатив», — сказал Амосов.

Он добавил, что Telegram обрабатывает минимальный процент заказов и чаще всего выполняет специфичные заказы, куда «Яндекс» не поедет — например, в Крым или новые территории. Там работают диспетчерские службы, у которых подключены до 7 тыс. водителей.

«Крым летом принимает до 6 млн туристов при населении в 2 млн. Такси должно увеличиться в три раза, чтобы справиться с таким потоком, поэтому туда приезжают водители с юга, имеющие разрешения на работу в Краснодаре или Ставрополе, но они не могут получить крымское разрешение на короткий срок. Закон требует закрыть одно разрешение, открыть новое, это занимает до месяца — так и едут с разрешением родного региона», — уточнил общественник

Амосов отметил, что между Москвой и Подмосковьем существует договоренность, позволяющая работать в обоих субъектах, но если водитель со столичной пропиской выезжает за 5 км во Владимирскую область, он уже считается нелегалом.

«„Яндекс“, кстати, как и в случае с серыми Telegram-чатами тоже не дает никаких гарантий безопасности. Любой может зарегистрироваться в приложении с „левой“ сим-карты и делать заказы. Количество преступлений в „Яндекс.Такси“ в прошлом году выросло на 27,5%, и это происходит каждый день. В Telegram что-то может случиться, но там это единичные случаи, в то время как в „Яндекс.Такси“ такие происшествия регулярны», — заявил эксперт.

Он разъяснил, что агрегаторы хотят всех водителей загнать в свои системы, чтобы устранять любую конкуренцию.

«„Яндекс“ выдавил уже всех, заняв 97-98% рынка в Москве и Московской области, в регионах еще остаются „Такси Максим“ и другие службы. „Яндекс“ снова поднял комиссию — сейчас это около 30% у водителей, и ни одна диспетчерская раньше не брала таких процентов. Таксопарки, например, брали 10–12%, у „Максима“ комиссия на некоторых заказах до 8%, если машина брендирована. А у „Яндекса“ она не опускается, и это тоже влияет на подорожание», — заключил Амосов.