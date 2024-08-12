Ефимов рассказал, где в Москве создадут остановки высокоскоростной магистрали

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что сразу четыре городских вокзала станут остановками на высокоскоростной магистрали (ВСМ-1), где пассажиры смогут делать удобные для них пересадки как в метро, так и на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Высокоскоростная железнодорожная магистраль будет соединять два крупнейших города страны — Москву и Санкт-Петербург. Строительство объекта подразумевает, что специалистам нужно будет создать удобную инфраструктуру, применять планируют отечественные технологии и оборудование. В черте Москвы на пути следования ВСМ-1 будут созданы 4 остановки.

«Длина ВСМ-1 в черте столицы составит 25,2 км. В границах города появятся 4 остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института Генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы, разработкой градостроительной документации», — рассказал Ефимов.

Предполагается, что новый высокоскоростной маршрут сможет разгрузить пропускную способность железных дорог и улучшит работу аэропортов, а также положительно отразится на внутреннем туризме между городами.

С запуском ВСМ-1 добраться из Зеленограда в центр Москвы можно будет всего за 14 мин, а из Твери — за 39 мин. Реализация проекта даст значительный импульс для развития отечественного машиностроения, технологий, интеллектуальных систем, сервисов пассажирских железнодорожных перевозок. Но главное — позволит повысить качество жизни в регионах, по территории которых пройдет магистраль, отметили в столичном департаменте транспорта. Необходимые работы по модернизации транспортной инфраструктуры для ВСМ-1 проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Высокоскоростную магистраль планируют создать не только как комфортный проезд между двумя столицами страны, но и развить сеть железнодорожного сообщения таким образом, чтобы все средства передвижения работали как единый механизм.

«Новый вокзал Крюково в Зеленограде будет не только конечной станцией для МЦД-3 на севере, но и первым остановочным пунктом ВСМ-1 в столице на пути из Петербурга. Сама станция Крюково является настоящим автобусным хабом — сюда со всего Зеленограда съезжаются более 30 маршрутов наземного транспорта. Поэтому для удобства самих пассажиров территория вокруг вокзала спроектирована так, чтобы путь от автобуса до станции занимал всего 1–2 мин», — добавила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Следующими за станцией Крюково остановками ВСМ-1 станут Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. На этих остановках пассажиры смогут сделать удобные пересадки и продолжить движение либо в метро.

«На всех станциях планируется сформировать транспортно-пересадочные узлы. Развитые подземные и надземные конкорсы не только обеспечат комфортную пересадку пассажиров, но и свяжут между собой территории. Среди задач, которые всегда стоят перед нами при разработке подобных проектов, — повышение доступности и безопасности остановочных пунктов, а также обеспечение большей связности городских территорий», — подчеркнул первый замдиректора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

ВСМ-1 свяжет между собой 6 российских субъектов, где живут более 40 млн человек, что составляет практически 30% от населения всей России. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию, число перемещений между Москвой и Петербургом увеличится в 4,2 раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на строительство ВСМ-1 потратят 34,1 млрд руб. Время пути между столицами сократится на 2,15 часа.