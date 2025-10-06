Ефимов: началось устройство опор моста между Мневниковской поймой и Крылатским

В районе, разделяемом Москвой-рекой между Мневниковской поймой и Крылатским, стартовало возведение пешеходного моста: подрядчики приступили к созданию буронабивных свай, которые станут основой для опор конструкции. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одновременно на двух берегах Москвы-реки началось возведение нового пешеходного моста, который соединит улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники. Протяженность сооружения без подходов превысит 200 м. Пролетное строение моста будет размещено на 4 опорах. Строители приступили к устройству буронабивных свай для опор искусственного сооружения и формированию шпунтового ограждения право- и левобережных стройплощадок со стороны реки», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что работы проводят на средства горбюджета.

Создаваемый велопешеходный мост через Москву-реку создаст пешеходное сообщение между районами Крылатское и Хорошево-Мневники. Он предоставит жителям удобный доступ к объектам спортивной инфраструктуры, включая Гребной канал.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, архитектурно-художественная подсветка моста будет включать более 200 светодиодных светильников.

«В рамках проекта на обоих берегах Москвы-реки обустроят пешеходные дорожки и тротуары. Новый мост не только обеспечит удобную транспортную связь, но и станет архитектурной достопримечательностью города», — сказал Десятков.

Ранее Мосгосстройнадзор уже выдал разрешительную документацию на строительство пешеходного моста.

Все этапы возведения данного дорожного объекта будут находиться под постоянным контролем инспекторов. Ширина пролетного строения на прямом участке достигнет 9 м. Застройщик уже направил извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была составлена программа контрольно-надзорных мероприятий, проведение первой выездной проверки намечено на четвертый квартал текущего года.

За последнее время Мневниковская пойма превратилась в один из самых значительных центров развития Москвы — здесь формируется современный городской район. В сентябре в этой локации были завершены работы по возведению приблизительно 5,8 км дорог.

Генеральный директор «Дороги и Мосты» ГК «Нацпроектстрой» Михаил Григорьев подчеркнул, что это уже третий мост, который компания строит в Мневниковской пойме.

«В прошлом году открыли автомобильный мост в створе улицы Мясищева, продолжаем строительство моста в створе Новозаводской улицы. У каждого из них свой уникальный дизайн, свой характер, к каждому мы применяем индивидуальный подход с точки зрения использования технологий», — пояснил Григорьев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про начало строительства пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским.