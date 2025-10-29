Движение временно перекрыли на двух участках Садового кольца в Москве

В среду утром автомобильное движение было временно перекрыто на двух участках Садового кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, временные ограничения действуют на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем и на внутренней стороне перед проспектом Мира.

Водителей призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

