Движение временно перекрыли на двух участках Садового кольца в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В среду утром автомобильное движение было временно перекрыто на двух участках Садового кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, временные ограничения действуют на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем и на внутренней стороне перед проспектом Мира.
Водителей призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
