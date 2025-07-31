Движение восстановили после перекрытий в центре Москвы

Движение в пяти локациях в центре Москвы восстановили после перекрытий. Причины не назывались, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение временно перекрывали по Тверской улице по направлению в центр. Ограничения вводили на Пречистенской набережной и улице Знаменке.

Еще движение перекрывали на Боровицкой площади и Большом Каменном мосту. Ограничения сняли.

Ранее грозу и ветер до 15 метров в секунду спрогнозировали в Москве до вечера 31 июля. Жителей мегаполиса попросили проявлять внимательность во время пребывания на улице.