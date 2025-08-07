Движение транспорта временно перекрыли у Кремля

Столичных водителей предупредили о том, что в центре города временно перекрыто движение на нескольких участках. В Дептрансе Москвы рассказали, где сейчас нельзя проехать.

Движение закрыто на Боровицкой площади и на Тверской улице в районе дома 7.

Кроме того, движения нет на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр. При этом объехать можно через ЦКАД.

Водителям рекомендовали учитывать ситуацию и пользоваться путями объезда.

Между тем ТАСС сообщает, что в Россию с официальным визитом прибыл президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Его встретили первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. У президента ОАЭ запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.