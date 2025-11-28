Движение транспорта по Тверской улице в Москве возобновили
На Тверской улице в Москве возобновили движение транспорта. Водителям приходилось объезжать перекрытые участки по улице Петровка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На данный момент движение по-прежнему закрыто на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.
Водителей призвали быть внимательными при построении маршрута.
Ранее сообщалось о сбое движения электричек на МЦД-2. Он начался около 16:00.
