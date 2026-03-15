Движение трамваев после ДТП восстановили в Москве

Трамвайное сообщение в северо-западном районе Москвы возобновлено в полном объеме, об этом сообщил столичный Дептранс . Нарушение движения транспорта было связано с аварией, в которую попали два трамвая, в результате чего 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что примерно в 09:30 на улице Водников столкнулись два трамвая маршрута № 6. На время устранения последствий инцидента для пассажиров организовали автобусный маршрут между станцией метро «Сокол» и остановкой «Братцево».

Жертв в результате происшествия нет, а гражданам, получившим травмы, предоставляется необходимая медицинская поддержка.

Для определения факторов и деталей произошедшего в настоящее время сформирована комиссия, в состав которой вошли эксперты Московского метрополитена и представители компании-изготовителя подвижного состава.

Московский метрополитен окажет всю требуемую помощь лицам, пострадавшим в данном инциденте.

Ранее сообщалось, что после ДТП травмы выявили у 10 человек, но в течение нескольких часов после аварии помощь потребовалась 22-м пассажирам, в том числе пятерым несовершеннолетним.

