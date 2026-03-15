сегодня в 12:23

Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 22

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве увеличилось до пяти человек. Пострадали, в том числе, пять детей, сообщает пресс-служба столичного ГАИ.

ДТП случилось рядом с домом №1 на улице Водников. Столкнулись два трамвая.

Движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыли. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Известно, что один из трамваев сошел с рельс. Передний вагон был сильно поврежден. На путях лежал человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.