Движение после возгорания в здании Электрозвода на востоке Москвы восстановлено

Движение на улице Электрозаводской восстановлено после пожара в здании Электрозвода на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на Электрозаводской улице восстановлено», — говорится в сообщении.

Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадали пять человек.

В результате пожара 120 человек эвакуировались самостоятельно и при помощи сотрудников разных организаций, работавших на территории завода, еще около 90 вывели спасатели.

Сотрудники столичной прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода.