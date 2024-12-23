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Движение после массового ДТП в Москве восстановлено

Движение после массового ДТП с участием автобуса и пожарной машины, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на Новочеркасском бульваре и улице Маршала Голованова восстановлено», — говорится в сообщении.

Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей. По последним данным, в ДТП пострадали 17 человек.

На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.