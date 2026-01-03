сегодня в 09:30

Движение поездов после мощных снегопадов восстановлено в Краснодарском крае

В Краснодарском крае завершены работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, благодаря чему возобновилось движение поездов в соответствии с обычным расписанием, об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма СКЖД» .

После экстремальных снегопадов, обрушившихся на регион 31 декабря, работа объектов транспортной сети в Краснодарском крае полностью налажена.

В связи с введенным в области режимом чрезвычайной ситуации, специалисты ОАО «РЖД» оперативно восстановили подачу электроэнергии в контактную сеть и наладили работу автоматизированных систем управления движением поездов.

В ликвидации последствий непогоды на территории Краснодарского края было задействовано свыше 1 тысячи сотрудников железнодорожной отрасли. Предприняты все необходимые действия для минимизации задержек в расписании движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также позвонив по круглосуточному номеру Центра поддержки клиентов РЖД, доступному бесплатно из любой точки России: 8-800-775-00-00.

Ранее сообщалось, что из-за обильных снегопадов в нескольких регионах России нарушалась подача электроэнергии. Перебои с электричеством наблюдались в том числе в Краснодарском крае, Адыгее, Новгородской и Псковской областях. Позднее специалистам удалось вернуть подачу энергии в дома потребителей в 180 населенных пунктах Новгородской области.

