сегодня в 09:40

Движение поездов на МЦД-4 запустили в штатном режиме

На четвертом Московском диаметре (МЦД-4) движение поездов осуществляется в штатном режиме. В сторону станции Железнодорожной составы следуют со всеми остановками.

«Принимаем все необходимые меры для стабилизации интервала», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По информации Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), движение вводится в график. Остановившийся поезд убрал вспомогательный состав.

Ранее на МЦД-4 и Киевском направлении МЖД сообщалось о затруднении движения составов в сторону станции Железнодорожная из-за остановки поезда по техническим причинам. Состав встал на станции Аминьевская.