сегодня в 18:56

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабино восстановили

Состав, который остановился по техническим причинам, убрали. Движение на МЦД-2 на участке Москва-Рижская — Подмосковная в сторону Нахабино восстановлено, сообщает пресс-служба МЖД.