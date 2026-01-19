Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабино восстановили
Состав, который остановился по техническим причинам, убрали. Движение на МЦД-2 на участке Москва-Рижская — Подмосковная в сторону Нахабино восстановлено, сообщает пресс-служба МЖД.
Железнодорожники выполнили свою работу, убрали состав. Принимаются меры для сокращения опоздания задержанных поездов.
Ранее сообщалось, что движение электричек на МЦД-2 в сторону Нахабино затруднено из-за остановки состава. Поезд остановился по техническим причинам.
МЖД совместно с компанией-перевозчиком приняли меры для восстановления движения.
