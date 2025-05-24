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Движение поездов на Кольцевой линии московского метро введено в график

Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы введено в график после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение на Кольцевой линии (5) по часовой стрелке в графике», — говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии были увеличены из-за человека на путях.

Ранее жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили о вынужденном изменении движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии (2) метро из-за человека на путях.