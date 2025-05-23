сегодня в 21:38

В Москве нет движения на части на «зеленой» ветки метро из-за человека на путях

Жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили о вынужденном изменении движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии (2) метро из-за человека на путях, об этом сообщает Дептранс .

Из-за попавшего на пути человека на «зеленой» ветке московского метрополитена вынужденно увеличили интервал между движущимися поездами. Полностью нет движения от «Красногвардейской» до «Автозаводской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Пассажиров просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения.

При каких обстоятельствах человек оказался на железнодорожных путях, устанавливается.