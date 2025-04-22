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Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро вошло в график

Движение на «оранжевой» ветке метро вошло в график после сбоя из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Не было движения поездов от «Октябрьской» до «Новых Черемушек». Интервалы движения в обратном направлении были временно увеличены.

Позже сообщалось о восстановлении движения поездов.

Во вторник в Московском метрополитене мужчина упал на пути, угодив прямо под прибывающий поезд. В результате случившегося пассажир погиб.