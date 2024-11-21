Движение поездов на Большом кольце московского метро ввели в график
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Движение составов на Большой кольцевой линии столичной подземки ввели в график после инцидента с человеком на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
21 ноября вечером на БКЛ произошел сбой в движении поездов. Он связан с человеком, оказавшимся на путях.
Из-за инцидента были увеличены интервалы между составами, следовавшими против часовой стрелки.
На данный момент движение осуществляется согласно графику.