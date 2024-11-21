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На Большом кольце метро выросли интервалы между поездами из-за человека на пути

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро произошел сбой в движении поездов. Это связано с человеком на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Отмечается, что из-за сбоя на БКЛ увеличены интервалы движения против часовой стрелки.

По какой причине человек оказался на пути, не уточняется.

Ранее сбой произошел на Калининской линии метро. Там также были увеличены интервалы движения из-за человека на пути.