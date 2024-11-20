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Сбой произошел на Калининской линии метро из-за человека на пути

Из-за человека на пути на восточном отрезке Калининской линии столичной подземки произошел сбой в движении поездов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В связи с инцидентом были временно увеличены интервалы курсирования поездов на «желтой» ветке метро Москвы.

Ранее, вечером 12 ноября, из-за человека на пути были увеличены интервалы движения на «зеленой» линии подземки.

Тогда сбой в движении поездов произошел на центральном участке Замоскворецкой линии метро.