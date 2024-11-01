Движение поездов Казанского направления МЖД восстановлено после теракта

сегодня в 13:31

Движение поездов на участке Люберцы-1 — Перово Казанского направления Московской железной дороги восстановлено после поджога релейных шкафов, сообщает пресс-служба МЖД .

На данный момент поезда двигаются с установленной скоростью. Электрички МЦД-3 курсируют с прежним интервалом.

В пресс-службе МЖД добавили, что компания принимают необходимые меры для стабилизации графика движения.

1 ноября в 05:23 неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления МЖД. На период ликвидации возгорания движение поездов осуществлялось с отклонением от графика.