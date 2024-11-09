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Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыли из-за пожара

Вечером 9 ноября в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Ход и результаты процессуальной проверки проверки, проводимой по данному факту на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее московские спасатели потушили пожар площадью 20 квадратных метров, который возник после взрыва в квартире на Карельском бульваре.