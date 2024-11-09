МЧС: при взрыве газа в Москве пострадали 7 человек, из них 4 детей Происшествия сегодня в 21:05

Московские спасатели потушили пожар площадью 20 квадратных метров, который возник после взрыва в квартире на Карельском бульваре. Всего пострадали семь человек, из них четверо — дети, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«На данный момент пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало 7 человек, в том числе 4 детей», — сообщили в столичном чрезвычайном ведомстве. Обстоятельства случившегося выясняются. Работы спасателей на месте происшествия продолжаются. Ход работы оперативных служб на месте контролирует прокуратура.