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Прокуратура взяла на контроль ЧП со взрывом газа в Москве

Ход процессуальной проверки по факту взрыва газа с последующим пожаром на Карельском бульваре Москвы на личный контроль взяла прокуратура, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Тимирязевская межрайонная прокуратура в лице первого заместителя межрайонного прокурора Дмитрия Егорова координирует работу спецслужб на месте происшествия.

По данным ТАСС, в результате взрыва пострадали мужчина и ребенок. Об их состоянии ничего не сообщается.

Ранее СМИ писали, что при взрыве газа в московской квартире ожоги получили трое детей. Все обстоятельства случившегося уточняются.