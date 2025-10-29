сегодня в 12:47

Движение ограничили на Пречистенской набережной и Боровицкой площади в Москве

В среду днем автомобильное движение временно ограничили на Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Недоступна для проезда транспорта Боровицкая площадь.

К настоящему моменту причина временных ограничений неизвестна. Водителей призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Ранее автомобилистов предупредили о временном закрытии движения на проспекте Мира перед ТТК в направлении центра Москвы.

