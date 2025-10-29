Движение ограничили на Пречистенской набережной и Боровицкой площади в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В среду днем автомобильное движение временно ограничили на Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Недоступна для проезда транспорта Боровицкая площадь.
К настоящему моменту причина временных ограничений неизвестна. Водителей призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Ранее автомобилистов предупредили о временном закрытии движения на проспекте Мира перед ТТК в направлении центра Москвы.
