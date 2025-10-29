сегодня в 12:14

Автомобильное движение временно закрыто на проспекте Мира перед ТТК в Москве

Автомобилистов предупредили о временном закрытии движения на проспекте Мира перед ТТК в направлении центра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, движение машин ограничено на проспекте Мира в районе дома 127 в направлении центра.

Водителям порекомендовали быть внимательнее и строить маршрут исходя из введенных ограничений.

Ранее движение машин также ограничили на Новоарбатском мосту в сторону центра и на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира.

