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Движение на «желтой» линии столичной подземки вводится в график

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Движение на Калининской линии столичного метро восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сейчас движение вводят в график.

В понедельник днем на восточном участке «желтой» линии метро произошел сбой. Остановилось движение от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево», а в обратном направлении составы шли с увеличенными интервалами.

Причина сбоя — человек упал на пути. Подробностей произошедшего в подземке на данный момент нет.

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