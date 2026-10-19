Движение на «желтой» линии столичной подземки вводится в график
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Движение на Калининской линии столичного метро восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Сейчас движение вводят в график.
В понедельник днем на восточном участке «желтой» линии метро произошел сбой. Остановилось движение от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево», а в обратном направлении составы шли с увеличенными интервалами.
Причина сбоя — человек упал на пути. Подробностей произошедшего в подземке на данный момент нет.
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