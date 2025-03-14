Движение на внешней стороне 48-го км МКАД восстановлено после пожара
Движение на внешней стороне 48-го км МКАД восстановлено после возгорания грузовика, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
«Движение на внешней стороне 48-го км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
Вечером 13 марта на внешней стороне 48-го км МКАД загорелся грузовик.
Причина возгорания не уточняется. О пострадавших не сообщается.
Движение в районе аварии было затруднено.
Накануне на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады столкнулись несколько автомобилей. Экстренные службы оперативно прибыли на место.