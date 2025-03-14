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Движение на внешней стороне 48-го км МКАД восстановлено после пожара

Движение на внешней стороне 48-го км МКАД восстановлено после возгорания грузовика, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение на внешней стороне 48-го км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.

Вечером 13 марта на внешней стороне 48-го км МКАД загорелся грузовик.

Причина возгорания не уточняется. О пострадавших не сообщается.

Движение в районе аварии было затруднено.

Накануне на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады столкнулись несколько автомобилей. Экстренные службы оперативно прибыли на место.