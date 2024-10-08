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Движение на внешней стороне 103 км МКАД восстановили после ДТП

Движение на внешней стороне 103 км МКАД восстановили после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«Движение на внешней стороне 103 км МКАД (в районе съезда № 103) восстановлено», — говорится в сообщении.

В ночь на 8 октября на внешней стороне 103 км МКАД (в районе съезда № 103) столкнулись автомобиль и грузовик. О пострадавших не сообщается.

Движение в районе ДТП было затруднено. Водителей просили выбирать пути объезда.