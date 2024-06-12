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Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после сбоя

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена восстановлено и введено в график движение поездов после сбоя, сообщает пресс-служба Дептранса.

Ранее сбой на ветке произошел из-за упавшего на пути дерева.

В сторону «Котельников» составы временно не ходили, в обратную сторону — с увеличенными интервалами.

В мегаполисе сейчас непогода. Льет ливень, дует шквалистый ветер. Москвичей призывают быть внимательными и осторожными.