Движение на Севастопольском проспекте восстановили после ДТП
Движение на Севастопольском проспекте в Москве после ДТП с участием четырех автомобилей восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Движение на Севастопольском проспекте (в районе дома 24А) восстановлено», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП движение по Севастопольскому проспекту в сторону области было затруднено.
Ранее на внешней стороне 49-го километра МКАД в районе съезда № 50 произошла авария, которая спровоцировала трудную дорожную ситуацию протяженностью в три километра.