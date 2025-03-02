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Движение на Севастопольском проспекте восстановили после ДТП

Движение на Севастопольском проспекте в Москве после ДТП с участием четырех автомобилей восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на Севастопольском проспекте (в районе дома 24А) восстановлено», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП движение по Севастопольскому проспекту в сторону области было затруднено.

Ранее на внешней стороне 49-го километра МКАД в районе съезда № 50 произошла авария, которая спровоцировала трудную дорожную ситуацию протяженностью в три километра.