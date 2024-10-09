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Движение на ряде набережных и улиц в Хамовниках закроют из-за марафона 12 октября

Движение для транспорта временно закроют на ряде набережных и улиц в Хамовниках из-за проведения Московского марафона (10 км) 12 октября, сообщает пресс-служба Дептранса столицы .

Так, ограничение движения введут на улице Лужники с 8:00 до 12:00, на внешней стороне Смоленского бульвара с 9:00 до 12:15 и на внешней стороне Зубовского бульвара с 9:00 до 12:30.

На набережных Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская движение будет закрыто с 8:00 до 13:30.

Кроме того, на указанных участках будет запрещена парковка. Запрет будет действовать с 00:01 12 октября до окончания марафона. Автолюбителям порекомендовали строить маршрут с учетом временных ограничений.

Московский марафон — одно из крупнейших российских соревнований по бегу. Старт забега на 10 км состоится 12 октября в 10:00.

Ранее в столице перекрывали часть улиц из-за проведения «Московского мотофестиваля. Закрытие сезона — 2024». Также на ряде участков была запрещена парковка.