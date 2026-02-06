Движение на МЦД-2 вводится в график после сбоя

Движение на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) вводится в график после сбоя, произошедшего по техническим причинам. Задерживаются несколько поездов, сообщили РИАМО в ЦППК.

Остановка состава произошла на станции Пенягино. Вспомогательный локомотив уже убрал поезд с путей. Меры для сокращения опозданий принимаются совместно с МЖД.

После сбоя железнодорожники ввели реверсивное движение по одному пути, чтобы избежать остановки движения в сторону Москвы. В 6:30 движение было открыто уже по двум путям.

В пресс-службе ЦППК отметили, что несколько составов следуют с опозданием на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в направлении Подольска.

