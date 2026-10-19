Движение на Калининской линии метро ввели в график после сбоя

На Калининской линии столичного метро движение введено в график, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда ходят в соответствии с расписанием.

Ранее на восточном участке «желтой» линии метро произошел сбой из-за человека на пути.

Движение было закрыто от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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