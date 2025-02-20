Движение на БКЛ московского метро ввели в график после падения человека Транспорт сегодня в 09:03

Движение на Большой кольцевой линии в московском метро в графике после падения человека на пути. До этого интервалы курсирования поездов были увеличены, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Примерно в 08:30 20 февраля человека заметили на пути на Большой кольцевой линии столичного метро. Тогда увеличился интервал движения против часовой стрелки. Вечером 17 февраля были увеличены интервалы движения на северном участке Люблинско-Дмитровской линии. Тогда причиной также стал человек на пути.