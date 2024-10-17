Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей после временного перекрытия, сообщается в официальном Telegram-канале моста.

Днем в четверг на нем перекрывали движение. Всех, кто находился на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины такого решения не сообщались.

Ранее фигуранты уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году сбежали от следствия за границу. Теракт произошел 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, после чего часть конструкции была разрушена. Четыре человека погибли.