Движение автомобилей на двух переездах в Подмосковье ограничат 7–12 ноября

Движение автомобилей на двух переездах в Московской области, расположенных в Подольском и Коломенском городских округах, будет ограничено 7–12 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, переезд в городском округе Подольск, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Московское малое кольцо (А-107ММКС-5), между станциями Гривно и Львовская, будет закрыт в ночь с 7 на 8 ноября с 00:00 до 6:00. Объезд возможен по Старому Симферопольскому шоссе и тоннель на ул. Строителей.

Проезд через железнодорожный переезд, расположенный в районе остановочного пункта Хорошово Коломенского городского округа, будет закрыт с 09:00 11 ноября до 16:30 12 ноября. Объезд по Новорязанскому шоссе через населенные пункты Чанки и Нижнее Хорошово, а также через переезд в районе станции Пески.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.