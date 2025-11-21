Движение авто временно перекрыли на Ленинградском шоссе в Москве
Проезд для автомобилей временно закрыт на Ленинградском шоссе по направлению в область, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Также движение ограничили по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе.
Автолюбителям посоветовали объезжать данные участки, строя маршрут с учетом изменений.
Причина закрытия движения неизвестна.
Днем ранее движение перекрывали у Кремля. Проезд был закрыт на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.