сегодня в 14:00

Движение авто временно перекрыли на Ленинградском шоссе в Москве

Проезд для автомобилей временно закрыт на Ленинградском шоссе по направлению в область, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также движение ограничили по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе.

Автолюбителям посоветовали объезжать данные участки, строя маршрут с учетом изменений.

Причина закрытия движения неизвестна.

Днем ранее движение перекрывали у Кремля. Проезд был закрыт на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

